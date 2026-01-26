«Севилья» находится на пороге завершения сделки по аренде нападающего «Марселя» Нила Мопе с возможностью последующего выкупа за 5 миллионов евро.

Нил Мопе globallookpress.com

По информации инсайдера Маттео Моретто, переговоры между клубами почти завершены, и осталось согласовать лишь несколько мелких вопросов. Сегодня — ключевой день для завершения трансфера.

Мопе присоединился к «Марселю» в июле 2022 года и подписал контракт до 30 июня 2028 года. Однако в текущем сезоне он провел только одну игру в Лиге 1, не забив и не отдав результативных передач.