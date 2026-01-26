Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев присоединился к тульскому «Арсеналу», как сообщила пресс-служба клуба Первой лиги. Детали контракта с 29-летним футболистом пока не раскрыты. Ранее Гулиев уже играл за «Арсенал» в сезоне 2021/2022.

Аяз Гулиев globallookpress.com

За свою карьеру Аяз провел 106 матчей в Российской Премьер-лиге, из них 24 — в составе тульского клуба, и 41 игру в Первой лиге. Помимо «Арсенала», он также выступал за «Анжи», «Ростов» и «Химки».

Последним клубом Гулиева был азербайджанский «Сабах». Согласно информации с портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.