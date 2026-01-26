Центральный полузащитник «Барселоны» Марк Касадо заявил, что не хочет покидать родной клуб, а готов и дальше продолжать борьбу за место в основном составе.

Марк Касадо globallookpress.com

«Я никогда не сдамся. Я верю, что способен приносить пользу "Барселоне". Всегда готов помогать своим товарищам по команде. Выступать в "Барсе" — моя детская мечта, и прямо сейчас я живу этой мечтой», — приводит Barca Universal слова Касадо.

22-летний Касадо — воспитанник блауграны. В первой команде дебютировал в 2022 году. Всего в этом сезоне хавбек провел за «Барселону» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.

Сейчас Касадо оценивают в 25 млн евро, а его контракт действует до 2028-го. В СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая».