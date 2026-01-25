Бернарду Силва, атакующий полузащитник «Манчестер Сити», через своего агента Жорже Мендеша выразил желание перейти в «Барселону», как сообщает Sport.es.

Бернарду Силва globallookpress.com

Хотя в «Барселоне» высоко оценивают игровые качества 31-летнего португальца, клуб на данный момент сосредоточен на развитии своих молодых игроков и укреплении центра поля. «Блауграна» готова выделить средства на трансферы, но приоритет отдается подписанию нападающего и центрального защитника.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время он принял участие в 438 матчах во всех турнирах и отметился 73 голами и 77 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.