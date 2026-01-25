«Ницца» одержала уверенную победу над «Нантом» (4:1) в матче 19-го тура французской Лиги 1.
У гостей дубль оформил Мохамед-Али Шо, отличившись на 16-й и 29-й минутах встречи.
Еще по голу в составе «Ниццы» записали на свой счет Софьян Диоп на 40-й минуте и Том Луше на 90+3-й минуте.
Единственный гол у «Нанта» забил Мостафа Мохамед на 45+2-й минуте.
Результат матча
НантФранция. Лига 11:4НиццаНицца
0:1 Мохамед-Али Чо 16' 0:2 Мохамед-Али Чо 29' 0:3 Софьян Диоп 40' 1:3 Мостафа Мохамед 45+2' 1:4 Том Луше 90+3'
Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду, Тилель Тати, Чидози Авазим, Джуниор Мванга, Николя Коцца, Ибраима Сиссоко (Bahmed Deuff 81'), Йоанн Лепенан, Реми Кабелла, Маттис Аблин (Юссеф Эль-Араби 87'), Мостафа Мохамед
Ницца: Максим Дюпе, Kojo Peprah Oppong, Абдулай Джума Бах, Жонатан Клосс, Морган Сансон (Тангай Н'Домбеле 89'), Салис Абдул-Самед, Шарль Ванхаутте (Данте 81'), Элье Ваи (Том Луше 70'), Софьян Диоп (Тиагу Говея 70'), Мохамед-Али Чо (Gabin Bernardeau 89'), Али Абди
Жёлтые карточки: Йоанн Лепенан 9', Маттис Аблин 38' — Али Абди 17', Шарль Ванхаутте 52', Морган Сансон 86'
После этого матча «Ницца» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 21-м очком в активе. «Нант» располагается на 16-й строчке с 14-ю баллами.