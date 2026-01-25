«Ницца» одержала уверенную победу над «Нантом» (4:1) в матче 19-го тура французской Лиги 1.

«Нант» — «Ницца»
У гостей дубль оформил Мохамед-Али Шо, отличившись на 16-й и 29-й минутах встречи.

Еще по голу в составе «Ниццы» записали на свой счет Софьян Диоп на 40-й минуте и Том Луше на 90+3-й минуте.

Единственный гол у «Нанта» забил Мостафа Мохамед на 45+2-й минуте.

0:1 Мохамед-Али Чо 16' 0:2 Мохамед-Али Чо 29' 0:3 Софьян Диоп 40' 1:3 Мостафа Мохамед 45+2' 1:4 Том Луше 90+3'
Нант:  Антони Лопеш,  Кельвен Амьен-Аду,  Тилель Тати,  Чидози Авазим,  Джуниор Мванга,  Николя Коцца,  Ибраима Сиссоко (Bahmed Deuff 81'),  Йоанн Лепенан,  Реми Кабелла,  Маттис Аблин (Юссеф Эль-Араби 87'),  Мостафа Мохамед
Ницца:  Максим Дюпе,  Kojo Peprah Oppong,  Абдулай Джума Бах,  Жонатан Клосс,  Морган Сансон (Тангай Н'Домбеле 89'),  Салис Абдул-Самед,  Шарль Ванхаутте (Данте 81'),  Элье Ваи (Том Луше 70'),  Софьян Диоп (Тиагу Говея 70'),  Мохамед-Али Чо (Gabin Bernardeau 89'),  Али Абди
Жёлтые карточки:  Йоанн Лепенан 9',  Маттис Аблин 38'  —  Али Абди 17',  Шарль Ванхаутте 52',  Морган Сансон 86'

После этого матча «Ницца» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 21-м очком в активе.  «Нант» располагается на 16-й строчке с 14-ю баллами.