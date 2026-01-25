Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач оценил победу над «Унионом» (3:0) в Бундеслиге.

с
с globallookpress.com

«Это была отличная реакция команды после матча с "Тоттенхэмом" (0:2).  Физически мы не уступали сопернику и заслужили удачу перед воротами.  Если бы сегодня мы попытались сыграть в красивый футбол, все бы пошло плохо.  Главное — результат, и сегодня мы его получили, так что я очень доволен.  Потребовалось больше борьбы, чем изящности.  Мы приняли этот вызов, и игроки справились», — сказал Ковач Bulinews.

В матче 19-го тура Бундеслиги за «Боруссию» в ворота «Униона» мячи забивали Максимилиан Байер, Нико Шлоттербек и Эмре Джан.  Благодаря победе «шмели» набрали 42 балла и расположились на второй строчке.