Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос об изменениях в команде после ухода из клуба Хаби Алонсо и назначения на должность главного тренера Альваро Арбелоа.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Я не думаю, что многое изменилось. У каждого тренера свой подход к тренировкам, но, возможно, сейчас что-то лучше сочетается. Мы должны продолжать упорно работать, чтобы в конце сезона добиться хоть какой-то радости», — приводит слова бельгийского голкипера COPE.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.