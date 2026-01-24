«Вильярреал» и «Реал» опубликовали стартовые составы на матч 21-го тура испанской Примеры.

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Вильярреал»: Луис Жуниор, Наварро, Фойт, Вейга, Бьюкенен, Педраса, Парехо, Гейе, Молейро, Морено, Микаутадзе.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Хёйсен, Каррерас, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус, Гюлер.

Матч между этими командами стартует сегодня, 24-го января в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 20-и туров «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Реал» — на 2-й строчке с 48-ю баллами.