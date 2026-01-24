В матче 21-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле переиграла «Атлетик» с результатом 2:1.

Акор Адамс globallookpress.com

В составе победителей смогли отметиться Пеке на 42-й минуте и Акор Адамс с пенальти на 56-й минуте. За гостей же отличился Роберт Наварро на 40-й минуте.

Результат матча Севилья Севилья 2:1 Атлетик Бильбао 0:1 Роберт Наварро 40' 1:1 Пеке 42' 2:1 Акор Адамс 56' пен. Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас, Габриэль Суасо ( Oso 57' ), Неманья Гудель ( Мануэль Буэно 73' ), Джибриль Соу ( Андрес Кастрин 46' ), Люсьен Агум, Пеке ( Жоан Жордан 81' ), Акор Адамс, Исаак Ромеро ( Чидера Эджук 81' ) Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Ойан Сансет ( Николас Серрано 77' ), Роберт Наварро ( Унаи Гомес 57' ), Иньиго Руис де Галарета ( Нико Уильямс 57' ), Микель Хаурегисар ( Микель Весга 72' ), Алехандро Беренгер, Urko Iruretagoiena Lertxundi Жёлтые карточки: Неманья Гудель 62', Жоан Жордан 86' — Иньиго Руис де Галарета 21'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 2 Удары мимо 7 50 Владение мячом 50 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 16 Фолы 11

«Севилья» теперь имеет в своем активе 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» с 24 баллами — 12-й.