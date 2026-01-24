В матче 21-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле переиграла «Атлетик» с результатом 2:1.
В составе победителей смогли отметиться Пеке на 42-й минуте и Акор Адамс с пенальти на 56-й минуте. За гостей же отличился Роберт Наварро на 40-й минуте.
Результат матча
СевильяСевилья2:1АтлетикБильбао
0:1 Роберт Наварро 40' 1:1 Пеке 42' 2:1 Акор Адамс 56' пен.
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес, Хосе Анхель Кармона, Кике Салас, Габриэль Суасо (Oso 57'), Неманья Гудель (Мануэль Буэно 73'), Джибриль Соу (Андрес Кастрин 46'), Люсьен Агум, Пеке (Жоан Жордан 81'), Акор Адамс, Исаак Ромеро (Чидера Эджук 81')
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Ойан Сансет (Николас Серрано 77'), Роберт Наварро (Унаи Гомес 57'), Иньиго Руис де Галарета (Нико Уильямс 57'), Микель Хаурегисар (Микель Весга 72'), Алехандро Беренгер, Urko Iruretagoiena Lertxundi
Жёлтые карточки: Неманья Гудель 62', Жоан Жордан 86' — Иньиго Руис де Галарета 21'
«Севилья» теперь имеет в своем активе 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» с 24 баллами — 12-й.