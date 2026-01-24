Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что не считает полузащитника «Арсенала» Деклана Райса лучшим игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Деклан Райс — полузащитник «Арсенала» globallookpress.com

«Мне он нравится, но мне сложно согласиться с тем, что он сейчас лучший футболист лиги. Думаю, защитники "Арсенала" оказывали большее влияние, чем он.

Он мне нравится, но я просто говорю, что не считаю его лучшим в АПЛ в этом сезоне. Такие защитники, как Тимбер, оказали большее влияние. Юрриен невероятен, великолепен.

Также я не могу сказать, что Райс играет лучше Субименди или что Субименди играет лучше Райса», — сказал Скоулз Metro.

В нынешнем сезоне Райс провел за «Арсенал» 21 матч в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.