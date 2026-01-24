Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Аугсбурга» (1:2).

Венсан Компани globallookpress.com

«Этот результат неудивителен для людей, которые всегда знали, что в Бундеслиге непросто, а каждая игра таит риски. Мы играли надежно в первом тайме, но создавали не так много моментов. Это был такой матч, о котором можно сказать: мы провели 5 игр за 13 дней — возможно, сегодня сможем победить без эффектного футбола.

Я скорее разочарован результатом, чем игрой. Мы были в хорошем положении, но упустили преимущество. Во втором тайме мы не смогли сыграть так энергично, как в прошлых играх. Поздравляю "Аугсбург". Таков футбол. Теперь важно отреагировать на поражение.

Я смогу пережить то, что мы уже не непобедимые, если мы продолжим завоевывать титулы и добиваться успеха», — цитирует Компани Bayern & Germany.

«Бавария» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Аугсбург» (19) — поднялся на 13- место.