Французский «Ренн» объявил о трансфере полузащитника «Фенербахче» Себастиана Шиманьского.
Контракт с 26-летним поляком заключен до 2029 года, а сумма сделки оценивается в районе 10 млн евро.
В текущем сезоне Шиманьский провел за турецкий клуб 24 матча, забил 2 гола и сделал один ассист.
В России полузащитник известен по выступлениям в составе московского «Динамо» (2019-2022), где он был одной из главных звезд. Всего за бело-голубых Шиманьский сыграл 86 матчей, забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.