Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Захаряну нужно вернуться в Россию, ничего другого не остается. Даже не нужно было разговоров о том, что тренер в нем не нуждается. Это читалось сквозь строки. Мы видим, что он не получает игрового времени. Новый тренер точно не рассчитывает на него, что бы там ни опровергали. Никакая команда Европы точно не возьмет его. Это также осложняется большим количеством травм. На риск вряд ли кто‑то пойдет», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.

Ранее появилась информация, что Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» уже в зимнее трансферное окно.