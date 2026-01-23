Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«У Захаряна было два скомканных сезона в "Реале Сосьедад". Жалко, конечно, что такой молодой футболист, приехав в Испанию, не смог себя проявить. Я не знаю, с чем это связано, но постоянные травмы, мешают ему раскрыться. Наверное, Захарян рано уехал в "Реал Сосьедад". Можно было ещё сезончик или два поиграть за "Динамо".

В Испании совсем другие нагрузки. У него не получилось доказать и быть тем, на кого они рассчитывали. Я его прекрасно понимаю — приехал, новая страна, другие нагрузки, больше матчей. Наверное, Захарян не был к этому психологически и физически готов. Он ещё не сформировался, а там давление, нужно доказывать в каждом матче. Если в "Динамо" делали скидки на возраст, свой воспитанник, то там ждут, что ты будешь постоянно выходить и доказывать как игрок, за которого отдали неплохие деньги», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В текущем сезоне россиянин провел 16 матчей за команду из Сан-Себастьяна во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее появилась информация, что Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» уже в зимнее трансферное окно.