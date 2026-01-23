Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком, выступающего в Европе.

Александр Головин globallookpress.com

«Из ныне играющих россиян в Европе самым успешным можно назвать Головина. Он играет во Франции, а это не последний чемпионат. А сам "Монако" — клуб с традициями и ценностями. Сафонов играет очень мало, но когда он выходит на поле, то показывает себя достойно. Головин — номер один среди россиян в Европе, и он более успешен, чем Сафонов в "ПСЖ". Когда ты играешь, то у тебя всё хорошо», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. За монегасков российский хавбек провёл 251 матч во всех турнирах, забил 36 голов и выполнил 41 ассистентское действие.