После ничьей на «Даль’Ара» у «Болоньи» остаётся больше вопросов, чем ответов. Команда Винченцо Итальяно сама пустила игру под откос ранней ошибкой Лукаша Скорупского, потом получила второй гол уже в большинстве, а затем устроила «Селтику» долгую осаду, которая так и не принесла победу, способную приблизить к прямому выходу в плей-офф. В итоге 2:2, теперь хозяевам нужен обязательный успех в следующем туре против «Маккаби», иначе мечта о топ-8 рухнет.

Итальяно, как отмечали итальянские источники, собрал состав с нюансами, в заявке было четыре игрока примаверы, Кастро не попал в список, Орсолини начал на скамейке. Впереди вышли Даллинга, Роу справа и Домингес слева, а в ворота после паузы больше двух месяцев вернулся Скорупский. «Селтик» сделал ставку на Маэду впереди и на поддержку 3500 болельщиков, которые превратили гостевой сектор в отдельный шумовой генератор этого вечера. И уже на шестой минуте они получили то, ради чего ехали.

Ошибка Скорупского, удаление Хатате — и всё равно 0:2 к перерыву

«Болонья» начала с инициативой, но первый по-настоящему яркий момент привезла сама себе. В простом розыгрыше мяча Скорупский отдал передачу не партнёру, а прямо на Маэду. Японец не стал усложнять, покатил на Рео Хататэ, и тот спокойно открыл счёт на шестой минуте. Спустя минуту Скорупский успел реабилитироваться и вытащил мощный удар Янга в упор и перевёл на угловой, а затем справился ещё с одной попыткой после стандарта. Но ранний привоз уже испортил старт матча для хозяев.

Первый гол «Селтика» globallookpress.com

Дальше «Болонья» постепенно приходила в себя через давление и удары из-за штрафной. «Селтик» держался достаточно цельно, а в эпизодах, где итальянцы всё же доводили атаки до штрафной, шотландцев выручали блоки защитников и быстрая реакция вратаря. В одном из моментов Каллум Макгрегор пропахал всё поле до своей штрафной и в подкате снял мяч с ноги Даллинги. Такой момент хорошо объясняет, почему гости так долго выдерживали темп.

Ключевым казалось удаление Хататэ, уже на 34-й минуте он получил вторую жёлтую карточку. Японец догнал Миранду, толкнул его в спину, так ещё и ударил сзади по ногам. Ну и как следствие, оставил «Селтик» вдесятером. Мартин О’Нил от такой игры своего полузащитника сам наговорил на жёлтую карточку, потому что футбольная логика подсказывала: «Болонья» сейчас прижмёт соперника и не отпустит до финального свистка. Реальность оказалась противоположной.

Удаление Хататэ globallookpress.com

Через несколько минут после удаления «Селтик» неожиданно взял и забил второй гол. Угловой, скидка Арне Энгельса, и Остон Трасти воткнул мяч в ворота на дальней штанге, 0:2. Команда Итальяно была уверена, что получила преимущество, а ушла на перерыв, проигрывая в два мяча.

Игроки «Селтика» празднуют второй гол globallookpress.com

Осада «Болоньи» после перерыва

Во втором тайме матч стал почти односторонним. О’Нил сделал замену в перерыве, выпустив Нюгрена, а «Болонья» начала давить с первых минут. Фергюсон добавлял агрессии впереди и пробовал головой, Казале подключался на стандарты, атаки шли волнами. «Селтик» отвечал редкими выходами, но, по сути, жил в обороне, а Шмейхель превращался в главного героя. В какой-то момент давление стало совсем плотным — Домингес попал в перекладину, эпизоды множились, и было ощущение, что гол вот-вот случится.

В районе часа игры так и случилось. Даллинга сократил отрыв на 58-й минуте после передачи с фланга ударом головой. Шмейхель даже коснулся мяча, но не удержал его. Голевая атака началась с паса Моро из зоны между линиями, Одгор продлил на Даллингу, который идеально выдержал линию офсайда.

Гол Даллинги globallookpress.com

Ещё сильнее обрадовал домашних болельщиков Джонатан Роу. На 72-й минуте он сравнял счёт мощным ударом из-за штрафной, который прошил толпу защитников, а Шмейхель не видел мяча за спинами партнёров. Винченцо Итальяно уже хотел выпускать на поле Орсолини и Камбьяги, а перед этим успел подозвать Роу на короткий разговор — и англичанин тут же сместился в центр и нарисовал гол. После ничейного счёта у «Болоньи» появилось ещё больше времени и пространства, а «Селтик» окончательно сел на удержание.

Второй гол «Болоньи» globallookpress.com

Концовка — тотальный штурм. Камбьяги мог приносить победу, но Шмейхель вытащил удар в упор на инстинкте отставленной рукой. «Селтик» отвечал только тем, что «выдыхал» после эпизодов, ловил фолы, выбивал из штрафной и держал структуру. Пять минут добавленного времени превратились в финальную волну атак, но третий мяч у «Болоньи» не нашёлся. Моментов было много, но недостаточно опасных.

Цифры и последствия

По итогам битвы в Эмилии-Романье владение 71% у «Болоньи» против 29% у гостей, удары 36-8, в створ 10-5, угловые 16-2. То есть хозяева создали объём, который обычно приносит уверенную победу, и всё равно остались без двух очков. Но «Болонья» сама подарила сопернику стартовый гол и позволила ему забить второй со стандарта уже после удаления Хататэ. Дальше весь второй тайм и весь ресурс пришлось тратить только на спасение.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для «Селтика» эта ничья — рабочий результат, который оставляет надежду на продолжение евросезона. Команда попробует закрыть задачу в последнем туре дома против «Утрехта», а в ближайшее воскресенье у неё ещё большой матч в чемпионате — выезд к «Хартс». Для «Болоньи» же 2:2 — неприятный удар по маршруту в топ-8. Теперь уже без вариантов нужно побеждать «Маккаби» 29 января, потому что дома команда снова не смогла закрепить давление результатом.