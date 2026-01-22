Завершились два матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

Самуэль Агехова — игрок «Порту» globallookpress.com

«Порту» и «Виктория Пльзень» поделили очки, завершив встречу со счетом 1:1.

У хозяев отличился Лукаш Черв на 6-й минуте. «Порту» сравнял счет на 90-й минуте благодаря точному удару Дениза Гюля.

«Порту» занимает 7-е место в таблице с 14-ю очками, а «Виктория Пльзень» — на 15-й строчке с 11-ю баллами.

«Бранн» сыграл вничью с «Мидтьюлланном» (3:3).

У гостей дубль оформил Мартин Эрлич, отличившись на 4-й и 70-й минутах встречи. Еще один гол забил Жуниор Брумадо на 31-й минуте.

В составе «Бранна» голами отметились Ноа-Жан Хольм на 19-й минуте, Эмиль Корнвиг на 68-й минуте и Йоахим Солтведт на 90+10-й минуте.

«Бранн» занимает 21-ю строчку с 9-ю баллами, а «Мидтьюлланн» — на 4-й позиции (16).