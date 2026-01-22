Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют защитника команды Игоря Дивеева в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (4:1).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Как оцените дебют Дивеева с игровой точки зрения и с точки зрения физического состояния? Игорю хотели поменьше дать сыграть, но, в принципе, 45 минут он на поле провёл, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали.

Я думаю, достаточно уверенно. Провёл очень хороший матч», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Дивеев перешел в стан «сине-бело-голубых» из ЦСКА в зимнее трансферное окно в результате обмена. В обратном направлении отправился нападающий Лусиано Гонду.