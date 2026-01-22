«Реал» в очередной раз стал самым прибыльным футбольным клубом в мире. Аудиторская компания Deloitte опубликовала результаты анализа доходов клубов за сезон 2024/25.

Футбольный клуб «Реал» Мадрид globallookpress.com

Мадридский клуб уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге. В прошлом сезоне его выручка достигла 1,161 млрд евро, а в предыдущем отчетном периоде — 1,046 млрд евро. Таким образом, «Реал» стал первым в истории клубом, который заработал более 1 млрд евро за год.

Коммерческие доходы «Реала» увеличились на 23% по сравнению с предыдущим сезоном и составили 593,6 млн евро. Это произошло благодаря росту продаж товаров и появлению новых партнеров. Однако выручка от матчей снизилась на 6% и составила 232,5 млн евро. Доходы от трансляций на телевидении достигли 334,9 млн евро.