«Ньюкасл» уверенно обыграл «ПСВ» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.
Йоан Висса вывел «сорок» вперед уже на 8-й минуте, а Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев на 30-й минуте встречи.
Харви Барнс на 65-й минуте довел счет до разгромного.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне3:0ПСВЭйндховен
1:0 Йоан Висса 8' 2:0 Энтони Гордон 30' 3:0 Харви Льюис Барнс 65'
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл, Бруно Гимарайнс (Льюис Майли 45'), Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон (Джейкоб Рэмси 72'), Йоан Висса (Энтони Эланга 72'), Энтони Гордон (Ник Вольтемаде 72')
ПСВ: Матей Коварж, Анасс Салах-Эддин (Армандо Обиспо 45'), Ярек Гасёровский, Кильянн Сильдийя, Иван Перишич (Коухаиб Дриош 62'), Гус Тиль (Райан Фламинго 73'), Джой Веерман, Мауро Жуниор, Пауль Ваннер, Йерди Схаутен, Деннис Ман (Эсмир Байрактаревич 62')
Жёлтые карточки: Бруно Гимарайнс 26', Сандро Тонали 55' — Кильянн Сильдийя 34', Ярек Гасёровский 62'
«Ньюкасл» с 13 очками поднялся на 8-е место в общей таблице, «ПСВ» с 8 баллами остался на 22-й строчке.