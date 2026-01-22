Бразильская конфедерация футбола устно договорилась с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти о продлении контракта. Об этом сообщает Globo.
Стало известно, что Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилией до чемпионата мира 2030-го года.
Специалист должен был прибыть в Рио-де-Жанейро сегодня, 22-го января после отпуска. Стороны будут обсуждать детали будущей возможной сделки.
У Анчелотти самая высокая зарплата среди тренеров национальных команд — 10 млн евро в год. На аналогичных условиях стороны планируют заключить новое соглашение.
Напомним, что сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти примет участие в чемпионате мира 2026-го года. Мундиаль стартует 11-го июня и завершится 19-го июля.