Бразильская конфедерация футбола устно договорилась с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти о продлении контракта.  Об этом сообщает Globo.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти globallookpress.com

Стало известно, что Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилией до чемпионата мира 2030-го года.

Специалист должен был прибыть в Рио-де-Жанейро сегодня, 22-го января после отпуска.  Стороны будут обсуждать детали будущей возможной сделки.

У Анчелотти самая высокая зарплата среди тренеров национальных команд — 10 млн евро в год.  На аналогичных условиях стороны планируют заключить новое соглашение.

Напомним, что сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти примет участие в чемпионате мира 2026-го года.  Мундиаль стартует 11-го июня и завершится 19-го июля.