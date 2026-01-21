Вратарь Марк-Андре тер Стеген высказался о своем переходе из «Барселоны» в «Жирону».

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

«Сегодня мой последний день с моими одноклубниками и штабом "Барселоны" в этом сезоне, и у меня по-настоящему смешанные чувства. Сейчас меня переполняют воспоминания и эмоции. Почти 12 лет этот клуб, и особенно его раздевалка, был моим домом. Место, где я вырос как игрок и личность, где я пережил незабываемые моменты.

Я испытываю глубокую благодарность и гордость. Я люблю этот клуб, этот город и этот регион. Они хранят во мне чувство, которое никогда не исчезнет. Ваша поддержка все эти годы была невероятной, спасибо вам от всего сердца.

Мой путь в Каталонии продолжается, и я с нетерпением жду того, что у меня впереди. Желаю вам всего наилучшего во второй половине сезона и надеюсь увидеть еще много завоеванных трофеев. До скорой встречи», — написал тер Стеген на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне тер Стеген провел только 1 матч за «Барселону» против «Гвадалахары» в Кубке Испании (2:0). Напомним, что голкипер получил травму.