Вратарь Марк-Андре тер Стеген высказался о своем переходе из «Барселоны» в «Жирону».

Марк-Андре тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

«Сегодня мой последний день с моими одноклубниками и штабом "Барселоны" в этом сезоне, и у меня по-настоящему смешанные чувства.  Сейчас меня переполняют воспоминания и эмоции.  Почти 12 лет этот клуб, и особенно его раздевалка, был моим домом.  Место, где я вырос как игрок и личность, где я пережил незабываемые моменты.

Я испытываю глубокую благодарность и гордость.  Я люблю этот клуб, этот город и этот регион.  Они хранят во мне чувство, которое никогда не исчезнет.  Ваша поддержка все эти годы была невероятной, спасибо вам от всего сердца.

Мой путь в Каталонии продолжается, и я с нетерпением жду того, что у меня впереди.  Желаю вам всего наилучшего во второй половине сезона и надеюсь увидеть еще много завоеванных трофеев.  До скорой встречи», — написал тер Стеген на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне тер Стеген провел только 1 матч за «Барселону» против «Гвадалахары» в Кубке Испании (2:0).  Напомним, что голкипер получил травму.