Футболисты «Манчестер Сити» решили возместить стоимость билетов болельщикам, которые посетили матч с «Буде-Глимт» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Футбольный клуб «Манчестер Сити» globallookpress.com

Игроки «Манчестер Сити» выразили благодарность болельщикам за поддержку в непростой вечер, когда им пришлось играть в холодную погоду. «Мы понимаем, что наши фанаты преодолели долгий путь, чтобы поддержать нас, и возврат стоимости билетов для них — это наш способ выразить признательность», — цитирует Manchester Evening News слова футболистов.

Встреча состоялась в Норвегии на стадионе «Аспмюра» в Буде и завершилась поражением английской команды со счетом 1:3. Согласно информации издания, сумма возврата составит 10 760 тысяч евро для всех болельщиков, посетивших матч.