«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» сойдутся в поединке 7-го тура Лиги чемпионов. Матч назначен на 20 января 23:00 мск.

«Тоттенхэм» переживает крайне непростой период. Команда без побед уже 5 поединков, 3 последних «шпоры» проиграли. Вдобавок у хозяев много кадровых потерь. В ЛЧ у «Тоттенхэма» 11 очков. После поражения 3:5 от ПСЖ лондонцы разгромили пражскую «Славию» 3:0. В случае победы клуб может подняться в топ-8.

«Боруссия» имеет те же 11 пунктов. Текущая форма команды вполне позволяет ей бороться сегодня за 3 очка. Беспроигрышная серия дортмундцев составляет 7 матчей — 4 победы и 3 ничьи. В ЛЧ клуб проиграл только «Ман Сити». После этого гости сумели набрать 4 очка, одолев «Вильярреал» и сыграв вничью с «Буде-Глимт».

