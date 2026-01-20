Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах Валерия Карпина возглавить «Реал Сосьедад».

Валерий Карпин globallookpress.com

«А почему нет? Что в этом такого? Не исключаю ничего. У нас немногие играли на высочайшем уровне в Европе. Если к нам приезжают работать главным тренером люди, которые в футбол не играли… А тут люди всю жизнь отдали футболу. Наоборот, это было бы здорово», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Ранее Карпин заявил, что не исключает возможность возглавить испанский клуб, за который играл в периодах с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 годах.