Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность продажи бразильского нападающего Габриэля Жезуса. По информации Daily Mail, «Палмейрас» проявляет интерес к этому игроку.

Габриэл Жезус globallookpress.com

Однако сам футболист не хочет покидать клуб до конца сезона и намерен продолжить выступления в английской Премьер-лиге, чтобы показать свои лучшие качества.

В январе 2025 года Жезус получил серьезную травму — разрыв крестообразных связок колена, что привело к длительному отсутствию на поле. Тем не менее, он вернулся в строй и забил гол в 19-м туре АПЛ в матче против «Астон Виллы» (4:1).

Всего в текущем сезоне Жезус сыграл девять матчей за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.