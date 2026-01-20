Миланский «Интер» планирует приобрести защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях. Сумма возможной сделки составляет около € 15 млн.

Мануэль Аканджи globallookpress.com

По информации источника, руководство «Интера» твердо намерено выкупить Аканджи, который сейчас находится в аренде у миланского клуба. Арендное соглашение действует до следующего лета, после чего итальянский клуб сможет официально оформить трансфер швейцарского футболиста у «Манчестер Сити».

Мануэль Аканджи присоединился к «Интеру» в сентябре прошлого года. С тех пор он принял участие в 25 матчах во всех турнирах за миланскую команду, но пока не отметился забитыми голами или ассистами.