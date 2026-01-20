Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн подвел итог матча Лиги чемпионов против «Буде-Глимта» (1:3).

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Это было вполне заслуженно. Мы приложили недостаточно усилий. Они показывают фантастический футбол здесь, дома.

Мы играли хорошо, пока они не забили свой первый гол, но потом они забили еще раз. А потом Йенс Петтер Хауге забил гол года», — отметил Холанн в эфире TV2.

«Буде-Глимт» с 6-ю очками теперь занимает 26-е место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» осталось 13 очков. «Горожане» идут четвертыми.