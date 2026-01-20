Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн подвел итог матча Лиги чемпионов против «Буде-Глимта» (1:3).
«Это было вполне заслуженно. Мы приложили недостаточно усилий. Они показывают фантастический футбол здесь, дома.
Мы играли хорошо, пока они не забили свой первый гол, но потом они забили еще раз. А потом Йенс Петтер Хауге забил гол года», — отметил Холанн в эфире TV2.
«Буде-Глимт» с 6-ю очками теперь занимает 26-е место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» осталось 13 очков. «Горожане» идут четвертыми.