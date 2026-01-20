Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Чэнду» (4:0) в товарищеском матче.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Идёт рабочий процесс, команда выполняет объём работы. Цель матча — получить практику после отпуска. Даже в такой сложной ситуации ребята показали неплохое качество игры и, самое главное, вовлечённость. Все идёт по плану, двигаемся дальше. Надо шаг за шагом прибавлять, повышать не только объём работы, но и интенсивность наших взаимодействий, встраивать новичков, чтобы быть сильнее по организации игры.

Нет смысла акцентировать внимание на отдельно взятых футболистах. Были яркие моменты, были моменты, которые надо корректировать, и в первом тайме, и во втором. Если говорить в целом, отработка моментов была на хорошем уровне, поэтому двигаемся по плану. Это только начало — первый этап подготовки», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В следующем матче «Локомотив» 24 января сразится с «Ростовом».

Напомним, что «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.