После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. «Барселона» — на 1-й строчке с 49-ю баллами.

Единственный гол у «Барселоны» забил Маркус Рашфорд на 70-й минуте.

В составе хозяев голы записали на свой счет Микель Оярсабаль на 32-й минуте и Гонсалу Гедеш на 71-й минуте.

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 20-го тура испанской Примеры.

