«Реал Сосьедад» одержал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 20-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Микель Оярсабаль на 32-й минуте и Гонсалу Гедеш на 71-й минуте.
Единственный гол у «Барселоны» забил Маркус Рашфорд на 70-й минуте.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян2:1БарселонаБарселона
1:0 Микель Оярсабаль 32' 1:1 Маркус Рашфорд 70' 2:1 Гонсалу Гуэдеш 71'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Дуйе Чалета-Цар 82'), Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес (Айэн Муньос 69'), Такэфуса Кубо (Андер Барренечеа 69'), Беньят Туррьентес (Альваро Одриосола 58'), Карлос Солер, Гонсалу Гуэдеш, Брайс Мендес (Йон Горротксатеги 58'), Микель Оярсабаль
Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде (Роберт Левандовски 62'), Эрик Гарсия, Пау Кубарси (Жерар Мартин 86'), Жюль Кунде (Руни Барджи 86'), Даниэль Ольмо (Маркус Рашфорд 63'), Фермин Лопес, Френки де Йонг, Ферран Торрес (Жоау Канселу 62'), Ламин Ямаль, Педри
Жёлтые карточки: Беньят Туррьентес 37', Хон Арамбуру 51', Игор Субельдия 78' — Эрик Гарсия 76', Роберт Левандовски 83', Фермин Лопес 86'
Красная карточка: Карлос Солер 88' (Реал Сосьедад)
После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. «Барселона» — на 1-й строчке с 49-ю баллами.