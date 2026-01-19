Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионате Италии.

Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера» globallookpress.com

« Интер — явный фаворит чемпионата Италии. Для "Милана" второе место станет хорошим результатом.

Но "Наполи" их опередит, а если у неаполитанцев выздоровеют лидеры, то и за чемпионство они будут бороться», — заявил Мор «Матч ТВ».

После 21-го тура в Серии А «Интер» занимает 1-е место в таблице с 49-ю очками в активе. «Милан» располагается на 2-й позиции с 46-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Наполи» (43).