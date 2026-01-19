После этого матча «Милан» располагается на 2-й позиции в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. «Лечче» — на 18-й строчке с 17-ю баллами.

Единственный гол в составе «россонери» записал на свой счет Никлас Фюллькруг на 76-й минуте.

«Милан» одержал победу над «Лечче» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

