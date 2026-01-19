«Милан» одержал победу над «Лечче» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в составе «россонери» записал на свой счет Никлас Фюллькруг на 76-й минуте.
Результат матча
МиланМилан1:0ЛеччеЛечче
1:0 Никлас Фуллкруг 76'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Кони де Винтер, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 80'), Первис Эступинан, Маттео Габбиа, Самуэле Риччи (Рубен Лофтус-Чик 73'), Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Никлас Фуллкруг 73'), Рафаэл Леау (Кристофер Нкунку 87'), Ардон Ясари (Лука Модрич 87')
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Конан Н’Дри 85'), Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Корри Ндаба, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани (Юссеф Мале 85'), Омри Гандельман, Сантьяго Пьеротти, Никола Штулич (Тете Моренте 68'), Риккардо Соттиль (Ламек Банда 54')
Жёлтые карточки: Кони де Винтер 21' — Юльбер Рамадани 84'
После этого матча «Милан» располагается на 2-й позиции в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. «Лечче» — на 18-й строчке с 17-ю баллами.