Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с «Монако» в Лиге чемпионов.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Сейчас "Монако" не в лучшей форме, но они всегда умеют поддерживать свой уровень.  Думаю, нам нужно быть агрессивными и показать, что сегодня наш день.  Мы хотим победить, чтобы обеспечить себе место в первой восьмёрке.  Это важный матч с высокоуровневым соперником.  То, что игра Лиги чемпионов проходит на "Сантьяго Бернабеу", даёт нам преимущество», — приводит слова Мбаппе AS.

Матч «Реал» — «Монако» состоится во вторник, 20 января.  Начало игры запланировано на 23:00 мск.