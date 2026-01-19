Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с «Монако» в Лиге чемпионов.
«Сейчас "Монако" не в лучшей форме, но они всегда умеют поддерживать свой уровень. Думаю, нам нужно быть агрессивными и показать, что сегодня наш день. Мы хотим победить, чтобы обеспечить себе место в первой восьмёрке. Это важный матч с высокоуровневым соперником. То, что игра Лиги чемпионов проходит на "Сантьяго Бернабеу", даёт нам преимущество», — приводит слова Мбаппе AS.
Матч «Реал» — «Монако» состоится во вторник, 20 января. Начало игры запланировано на 23:00 мск.