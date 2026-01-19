Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк ответил на вопрос о своем возможном увольнении.

Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Когда тебя прижимают к стене, ты борешься. Я просто чувствовал доверие на протяжении всего пути. Я говорил это на каждой пресс-конференции. Сегодня я обедал с руководством, и всё было хорошо.

Я знаю, что это всё часть медийного цирка», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что после поражения «Тоттенхэма» положение главного тренера в клубе ослабло.

После 22-х туров в английской Премьер-лиге «шпоры» занимают 14-е место в таблице с 27-ю очками в активе.