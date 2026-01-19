Московский ЦСКА после перехода из «Зенита» аргентинца Луисано Гонду пока не думает больше над усилением позиции центрфорварда.

Карл Этта Эйонг globallookpress.com

Напомним, что многие СМИ сообщали о том, что армейцы предложили за форварда «Леванте» Карла Этта Эйонга 30 млн евро.

«Сейчас мы не заинтересованы в этом игроке и не делали никаких предложений, которые обсуждались бы в СМИ. У нас появился новый нападающий Лусиано Гонду, и сейчас мы сосредоточены на других позициях на трансферном рынке», — сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо «СЭ».

В этом сезоне 22-летний камерунец провел за «Леванте» 18 матчей, забил в них 6 мячей и отдал 3 ассиста. Сейчас его оценивают на Transfermarkt в 20 млн евро.