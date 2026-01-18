В матче 22-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» сыграли вничью.
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв без голов — 0:0.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон0:0НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
Вулверхэмптон: Жозе Са, Йерсон Москера, Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Джексон Тшатшуа, Уго Буэно, Андре, Жуан Гомес (Джон Арьяс 71'), Матеуш Мане, Хван Хи Чан (Родригу Гомеш 86'), Толу Арокадаре (Йёрген Странн Ларсен 65')
Ньюкасл: Ник Поуп, Свен Ботман, Малик Тшау, Киран Триппьер, Харви Льюис Барнс, Сандро Тонали (Энтони Эланга 67'), Бруно Гимарайнс, Льюис Холл, Энтони Гордон (Льюис Майли 67'), Ник Вольтемаде (Йоан Висса 67'), Жоэлинтон
Жёлтые карточки: Йерсон Москера 78' — Сандро Тонали 58', Свен Ботман 89'
«Ньюкасл» теперь с 33 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (8) — последний.