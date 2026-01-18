«Милан» примет «Лечче» в матче 21-го тура Серии А, который пройдет 18 января на «Сан-Сиро». Старт встречи в 22:45 мск.

«Милан» набрал 43 очка. За 20 туров «россонери» одержали 12 побед и сыграли 7 раз вничью. Хозяева ведут борьбу за первое место с «Интером», но пока что отстают на 6 пунктов, поэтому сегодня у них есть шанс сократить разрыв в половину. В прошлом туре «дьяволы» одолели «Комо» (3:1), выиграв третью игру за последние 5 туров чемпионата.

«Лечче» с 17 очками занимает 17-е место. Команда проиграла последние 3 матча, а очередная неудача уже в следующем туре может опустить ее в зону вылета. В последнем поединке «Лечче» в Милане уступил «Интеру» 0:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.29 на победу «Милана», 5.40 они предлагают на ничью, за 11.0 можно поставить на победу «Лечче».

Прогноз ИИ: «Милан» победит с результатом 2:1.

Трансляция матча

