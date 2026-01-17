«Вольфсбург» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе гостей единственный гол забил Адриан Бек на 45+1-й минуте.
«Вольфсбургу» удалось сравнять счет на 80-й минуте благодаря точному удару Моритца Йенца.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург1:1ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
0:1 Адриан Бек 45+1' 1:1 Моритц Йенц 80'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц, Янник Герардт (Йеспер Линдстрём 70'), Константинос Кульеракис, Аарон Центер (Кевин Паредес 46'), Максимилиан Арнольд, Кристиан Эриксен, Ловро Майер (Адам Дагим 59'), Патрик Виммер, Мохамед Амура, Jan Burger (Саэль Кумбеди 59')
Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах (Штефан Шиммер 76'), Патрик Майнка, Марнон Буш, Адриан Бек (Леонидас Стергиу 76'), Никлас Дорш (Миккель Кауфманн 86'), Ян Шёппнер, Арийон Ибрахимович, Бенедикт Гимбер, Марвин Пирингер (Лука Кербер 86'), Матиас Хонсак (Омар Траоре 90')
Жёлтые карточки: Максимилиан Арнольд 16', Кристиан Эриксен 59', Кевин Паредес 68', Йеспер Линдстрём 89' — Марнон Буш 26', Никлас Дорш 29', Йонас Фёренбах 58'
После этого матча «Вольфсбург» занимает 12-е место в таблице Бундеслиги с 19-ю очками в активе. «Хайденхайм» — на 17-й позиции с 13-ю баллами.