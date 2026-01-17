«Тулуза» одержала дома разгромную победу над «Ниццей» в рамках 18-го тура Лиги 1 — 5:1.
Дублем в составе победителей отметился Сантьяго Идальго (7', 55'). По разу также забили Франк Магри (45'), Кристиан Кассерес (74') и Хулиан Виньоло (81').
Голом престижа у гостей отличился Элье Ваи на 49-й минуте.
Результат матча
ТулузаФранция. Лига 14:1НиццаНицца
1:0 Сантьяго Идальго 7' 2:0 Франк Магри 45' 2:1 Элье Ваи 49' 3:1 Сантьяго Идальго 55' 4:1 Кристиан Кассерес 74'
Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе, Чарли Крессвел, Расмус Николайсен, Рафик Мессали, Алексис Восса (Кристиан Кассерес 56'), Папе Диоп, Арон Дённум, Янн Гбоу, Сантьяго Идальго (Хулиан Виньоло 75'), Франк Магри
Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар (Али Абди 70'), Абдулай Джума Бах, Жонатан Клосс, Том Луше, Морган Сансон, Тангай Н'Домбеле (Тиагу Говея 46'), Исак Янссон (Мохамед-Али Чо 46'), Элье Ваи, Everton Pereira, Brad-Hamilton Mantsounga
Жёлтые карточки: Сантьяго Идальго 61' — Абдулай Джума Бах 40', Морган Сансон 51'
«Тулуза» поднялась на 7-е место в Лиге 1, набрав 26 очков. «Ницца» с 18 баллами осталась на 14-й позиции.