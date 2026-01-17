«Тулуза» одержала дома разгромную победу над «Ниццей» в рамках 18-го тура Лиги 1 — 5:1.

Янн Гбоу («Тулуза»)
Янн Гбоу («Тулуза») globallookpress.com

Дублем в составе победителей отметился Сантьяго Идальго (7', 55').  По разу также забили Франк Магри (45'), Кристиан Кассерес (74') и Хулиан Виньоло (81').

Голом престижа у гостей отличился Элье Ваи на 49-й минуте.

Результат матча

ТулузаФранция. Лига 1Тулуза4:1НиццаНиццаНицца
1:0 Сантьяго Идальго 7' 2:0 Франк Магри 45' 2:1 Элье Ваи 49' 3:1 Сантьяго Идальго 55' 4:1 Кристиан Кассерес 74'
Тулуза:  Гийом Рест,  Джибриль Сидибе,  Чарли Крессвел,  Расмус Николайсен,  Рафик Мессали,  Алексис Восса (Кристиан Кассерес 56'),  Папе Диоп,  Арон Дённум,  Янн Гбоу,  Сантьяго Идальго (Хулиан Виньоло 75'),  Франк Магри
Ницца:  Максим Дюпе,  Мельвен Бар (Али Абди 70'),  Абдулай Джума Бах,  Жонатан Клосс,  Том Луше,  Морган Сансон,  Тангай Н'Домбеле (Тиагу Говея 46'),  Исак Янссон (Мохамед-Али Чо 46'),  Элье Ваи,  Everton Pereira,  Brad-Hamilton Mantsounga
Жёлтые карточки:  Сантьяго Идальго 61'  —  Абдулай Джума Бах 40',  Морган Сансон 51'

«Тулуза» поднялась на 7-е место в Лиге 1, набрав 26 очков.  «Ницца» с 18 баллами осталась на 14-й позиции.