«Тулуза» поднялась на 7-е место в Лиге 1, набрав 26 очков. «Ницца» с 18 баллами осталась на 14-й позиции.

Голом престижа у гостей отличился Элье Ваи на 49-й минуте.

Дублем в составе победителей отметился Сантьяго Идальго (7', 55'). По разу также забили Франк Магри (45'), Кристиан Кассерес (74') и Хулиан Виньоло (81').

«Тулуза» одержала дома разгромную победу над «Ниццей» в рамках 18-го тура Лиги 1 — 5:1.

1.88

Прогнозы•Завтра 19:15 «Ренн» — «Гавр». Прогноз и ставка Ворвётся ли «Ренн» в зону Лиги чемпионов?

Футбол•Сегодня 02:15 Дембеле вернул «ПСЖ» на вершину Лиги 1: «Лилль» сгорел на выезде в Париже

Футбол•Сегодня 00:56 «ПСЖ» — «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 16:25 Английский соблазн: спад «ПСЖ» вызывает вопросы о будущем Луиса Энрике

Футбол•Вчера 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 18:50 Дело Мудрика: есть ли шанс, что вингер еще сыграет за «Челси»?

Футбол•Сегодня 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Футбол•Сегодня 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Футбол•Сегодня 07:57 Гонка с «Торино»: «Динамо» опережает итальянский клуб в борьбе за Рикардо

Футбол•Вчера 18:21 Несовместимые миры: почему «Реал» — худший вариант для Юргена Клоппа

Выбор читателей

Футбол•07/01/2026 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•14/01/2026 14:29 Как «Реал» отказался от Алонсо: вся закулисная история — от власти Переса до вспышки Винисиуса

Футбол•06/01/2026 17:17 В зоне доступа. Максименко, Дзюба и еще 8 игроков РПЛ с истекающими контрактами

Футбол•12/01/2026 02:01 «Барселона» пережила безумное «Класико» и забрала Суперкубок: Алонсо проиграл свой первый финал

Футбол•13/01/2026 16:38 Валерий Непомнящий: В «Спартаке» давление на иностранцев всегда будет запредельным

Самое интересное

Игры•09/12/2025 17:20 Football Manager 2026: топ стратегий по работе с молодыми талантами

Бои•09/12/2025 18:11 Два пояса UFC и спасение дивизиона «мухачей»: невероятная карьера Генри Сехудо

Футбол•09/12/2025 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Футбол•08/12/2025 10:48 Северная Америка — территория Юга. Почему Аргентина или Бразилия обязаны брать ЧМ-2026