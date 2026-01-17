«Реал» набрал 48 очков и вплотную приблизился к лидирующей «Барселоне» . У каталонцев игра в запасе. «Леванте» с 14 очками занимает 19 строчку. В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом» 24 января, а «Леванте» встретится с «Эльче» 23 января.

Первый гол на 58-й минуте забил Килиан Мбаппе , реализовав пенальти. Второй мяч на 65-й минуте отправил в ворота соперника защитник Рауль Асенсио .

В 20-м туре испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» со счетом 2:0.

2.00

