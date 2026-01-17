В 20-м туре испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» со счетом 2:0.
Первый гол на 58-й минуте забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. Второй мяч на 65-й минуте отправил в ворота соперника защитник Рауль Асенсио.
Результат матча
Реал МадридМадрид2:0ЛевантеВаленсия
1:0 Килиан Мбаппе 58' пен. 2:0 Рауль Асенсио 65'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Давид Алаба 90'), Федерико Вальверде, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинга (Арда Гюлер 46'), Дин Хейзен (Даниель Себальос 61'), Гонсало Гарсия (Франко Мастантуоно 46'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras
Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес, Мануэль Санчес, Алан Маттурро, Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Карлос Альварес (Карлос Эспи 83'), Унай Венседор (Икер Лосада 66'), Карл Этта Эйонг (Юго Рагубер 66'), Иван Ромеро (Jon Olasagasti 83'), Kareem Tunde (Paco Cortes 83')
Жёлтые карточки: Орельен Чуаэми 31', Гонсало Гарсия 43' — Унай Венседор 17'
«Реал» набрал 48 очков и вплотную приблизился к лидирующей «Барселоне». У каталонцев игра в запасе. «Леванте» с 14 очками занимает 19 строчку. В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом» 24 января, а «Леванте» встретится с «Эльче» 23 января.