В матче 21-го тура итальянской Серии А «Пиза» и «Аталанта» обменялись голами и поделили очки — 1:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Николы Крстовича на 83-й минуте, но точный удар Рафиу Диросинми на 87-й минуте принес хозяевам ничью.
Результат матча
ПизаПиза1:1АталантаБергамо
0:1 Никола Крстович 83'
Пиза: Симоне Скуффет, Артуро Калабрези, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Идрисса Туре, Мариус Марин (Мехди Лери 68'), Михел Эбишер, Маттео Трамони (Габриэле Пиччинини 68'), Стефано Морео, Хенрик Мейстер (Рафиу Дуросинми 68'), Francesco Coppola
Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Онест Аанор, Исак Хин, Джорджио Скальвини (Никола Крстович 70'), Никола Залевский (Камал Дин Сулемана 81'), Шарль Де Кетеларе, Марио Пашалич (Давиде Дзаппакоста 56'), Мартен де Рон, Юнус Муса (Джакомо Распадори 56'), Джанлука Скамакка (Эдерсон 56')
Жёлтые карточки: Francesco Coppola 81' — Марио Пашалич 40', Джорджио Скальвини 66'
«Аталанта» с 32 баллами располагается на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Пиза» с 14 очками — 19-я.