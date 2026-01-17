«Аталанта» с 32 баллами располагается на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Пиза» с 14 очками — 19-я.

Открыли счет в игре гости усилиями Николы Крстовича на 83-й минуте, но точный удар Рафиу Диросинми на 87-й минуте принес хозяевам ничью.

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Пиза» и «Аталанта» обменялись голами и поделили очки — 1:1.

2.18

