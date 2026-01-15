прогноз на матч Серии А, ставка за 2.10

16 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск.

«Пиза»

Турнирное положение: «Пиза» замыкает турнирную таблицу Серии А, имея в активе 13 очков при десяти матчей вничью, девяти поражениях и всего одном поражении. Разница мячей — 15:30.

Последние матчи: в последнем матче команда смогла набрать один балл, поделив очки против «Удинезе» (2:2). Ранее «Пиза» крупно уступила «Комо» со счетом 0:3 и сыграла вничью против «Дженоа» (1:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированные — Кэлвин Стенгс, Хуан Куадрадо, Матеус Лузарди, Рауль Альбиоль, Исак Вурал, Даниэль Денун.

Состояние команды: «Пиза» близка к тому, чтобы продлить свою серию без побед до десяти игр. В последний раз команда набирала три очка в поединке 7 ноября во встрече против «Кремонезе» (1:0). Однако в этих девяти матчах без побед у «Пизы» больше ничьих (5), чем поражений (4).

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» занимает седьмую строчку в Серии А, набрав 31 балл после 20-ти матчей. При этом у команды восемь побед, семь ничьих и пять поражений. Общая разница мячей — 25:19.

Последние матчи: «Аталанта» в последнем поединке уверенно обыграла «Торино» со счетом 2:0. Ранее клуб смог выиграть у «Болоньи» со счетом 2:0 и с минимальным счетом справился с «Ромой» (1:0).

Не сыграют: травмированные — Митчел Баккер, Сеад Колашинац и Берат Джимсити.

Состояние команды: «Аталанта» показывает приятную для глаз болельщиков футбол в последних матчах. У команды всего одно поражение в крайних семи поединках и шесть побед. В этих встречах у клуба три пропущенных мяча и десять забитых.

Статистика для ставок

«Аталанта» идет на серии из трех побед

«Пиза» не побеждает в десяти матчах к ряду

«Пиза» пропускает в девяти последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.80, а победа «Пизы» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.91 и 1.87.

Прогноз: Сыграем на победе «Аталанты» в матче с форой «-1». Это основная ставка.

2.10 Победа «Аталанты» с форой (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Пиза» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Аталанты» с форой (-1) в матче за 2.10.

Прогноз: Не верим в иные исходы этого матча, поэтому предлагаем сыграть на тотале мячей в поединке.

2.50 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Пиза» — «Аталанта» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.50.