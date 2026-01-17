В 18-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссии» дома сыграет с «Санкт-Паули». Команды встретятся сегодня, 17 января в 17:30 мск.

«Боруссия» заинтересована в победе. После 3:0 с «Вердером» «шмели» имеют возможность улучшить свое турнирной положение и закрепиться на 2-й позиции. Уже сейчас хозяева опережают «Лейпциг» на 4 пункт.

Сегодня «Боруссии» будет противостоять предпоследняя команда турнира, которая в случае победы может покинуть зону вылета. Однако побеждать «Санкт-Паули» удается крайне редко. Всего 3 победы гости набрали в этом сезоне. А учитывая, что дома «Боруссия» набрала 6 побед и 2 ничьи в 8 турах, вероятность сенсации крайне низкая.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.

Котировки букмекеров: 1.32 — победа «Боруссии», 10.0 — победа «Санкт-Паули», 5.20 — ничья.

Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Санкт-Паули» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.