В 18-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссии» дома сыграет с «Санкт-Паули». Команды встретятся сегодня, 17 января в 17:30 мск.
«Боруссия» заинтересована в победе. После 3:0 с «Вердером» «шмели» имеют возможность улучшить свое турнирной положение и закрепиться на 2-й позиции. Уже сейчас хозяева опережают «Лейпциг» на 4 пункт.
Сегодня «Боруссии» будет противостоять предпоследняя команда турнира, которая в случае победы может покинуть зону вылета. Однако побеждать «Санкт-Паули» удается крайне редко. Всего 3 победы гости набрали в этом сезоне. А учитывая, что дома «Боруссия» набрала 6 побед и 2 ничьи в 8 турах, вероятность сенсации крайне низкая.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.
- Котировки букмекеров: 1.32 — победа «Боруссии», 10.0 — победа «Санкт-Паули», 5.20 — ничья.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» со счетом 2:0.
Трансляция матча
