Президент «Реала» Флорентино Перес высказал желание снова видеть на посту главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По данным портала COPE, Перес хочет пригласить Особенного, если он будет уволен из португальской «Бенфики».

Напомним, что многие СМИ называют главным претендентом на должность главного тренера «Реала» Юргена Клоппа, который готов возобновить карьеру, если ему последует предложение из Мадрида.

Сейчас наставником «сливочных» является Альваро Арбелоа, который сменил уволенного Хаби Алонсо.

Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год. «Реал» под его руководством становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.