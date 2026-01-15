В четвертьфинале Кубка Португалии «Порту» на своем поле смог пройти «Бенфику» со счетом 1:0.
Автором единственного гола в этом матче стал центральный защитник Ян Беднарек, отличившийся на 15-й минуте. В том эпизоде ему ассистировал Габриэль Вейга.
Результат матча
ПортуПорту1:0БенфикаЛиссабон
1:0 Ян Беднарек 15'
Порту: Диогу Кошта, Мартин Фернандеш (Алан Варела 76'), Ян Беднарек (Алберту Кошта 76'), Тьяго Силва, Якуб Кивёр, Пепе, Виктор Фрохольдт, Пабло Росарио, Габри Вейга (Родригу Мора 62'), Борха Сайнс (Виллиам Гомес 62'), Саму Агехова
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Томаш Араужу, Антониу Силва, Амар Дедич, Леандро Баррейро Мартинс, Ричард Риос (Георгий Судаков 44'), Фредрик Аурснес, Вангелис Павлидис, Джанлука Престианни (Андреас Шельдеруп 74'), Sidny Lopes Cabral (Франьо Иванович 83')
Жёлтые карточки: Саму Агехова 45+3', Ян Беднарек 45+7', Габри Вейга 83', Родригу Мора 85' — Ричард Риос 39', Вангелис Павлидис 45+2', Амар Дедич 45+3', Томаш Араужу 68', Джанлука Престианни 90+5', Леандро Баррейро Мартинс 90+7'
«Порту» стал третьим четвертьфиналистом турнира после «Торринсе» и «Фафе». Четвертый определится в паре «Спортинг» — АФС.