В четвертьфинале Кубка Португалии «Порту» на своем поле смог пройти «Бенфику» со счетом 1:0.

Ян Беднарек globallookpress.com

Автором единственного гола в этом матче стал центральный защитник Ян Беднарек, отличившийся на 15-й минуте. В том эпизоде ему ассистировал Габриэль Вейга.

Результат матча Порту Порту 1:0 Бенфика Лиссабон 1:0 Ян Беднарек 15' Порту: Диогу Кошта, Мартин Фернандеш ( Алан Варела 76' ), Ян Беднарек ( Алберту Кошта 76' ), Тьяго Силва, Якуб Кивёр, Пепе, Виктор Фрохольдт, Пабло Росарио, Габри Вейга ( Родригу Мора 62' ), Борха Сайнс ( Виллиам Гомес 62' ), Саму Агехова Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Томаш Араужу, Антониу Силва, Амар Дедич, Леандро Баррейро Мартинс, Ричард Риос ( Георгий Судаков 44' ), Фредрик Аурснес, Вангелис Павлидис, Джанлука Престианни ( Андреас Шельдеруп 74' ), Sidny Lopes Cabral ( Франьо Иванович 83' ) Жёлтые карточки: Саму Агехова 45+3', Ян Беднарек 45+7', Габри Вейга 83', Родригу Мора 85' — Ричард Риос 39', Вангелис Павлидис 45+2', Амар Дедич 45+3', Томаш Араужу 68', Джанлука Престианни 90+5', Леандро Баррейро Мартинс 90+7'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 3 Удары мимо 6 46 Владение мячом 54 7 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 11 Фолы 11

«Порту» стал третьим четвертьфиналистом турнира после «Торринсе» и «Фафе». Четвертый определится в паре «Спортинг» — АФС.