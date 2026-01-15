Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вылете команды из Кубка Франции после поражения от «Парижа» (0:1).

Луис Энрике globallookpress.com

«Грань между победой и поражением очень тонкая. В этом матче мы явно заслуживали победы. Этот сезон необычен с точки зрения работы не только с полузащитниками, но и с защитниками и нападающими. Нам приходилось тратить игровое время и играть без травмированных игроков больше, чем мне бы хотелось, чтобы к концу сезона быть в наилучшей форме на всех позициях, а не только в центре поля.

Мы находимся в иной ситуации [по сравнению с прошлым сезоном], потому что у нас будет на четыре матча меньше в Кубке и, надеюсь, на две игры меньше в Лиге чемпионов, если мы одержим еще одну победу. Это означает, что мы будем по-другому организовывать тренировки и игровое время на турнирах. Мы привыкли играть большее количество матчей — когда их меньше, тренировать становится легче. Матчи приводят игроков в хорошую форму, но также существует риск получения травм. Во время матчей бывает борьба, травмы, больше проблем, чем на тренировках. В этом сезоне наш подход слегка меняется, но мы к этому привыкли.

Я не помню, когда мы последний раз проводили тактические занятия, потому что мы играем каждые три дня и провести нормальное тактическое занятие невозможно. Следующие несколько месяцев мы будем работать над этим. Мы проводим большую работу над тактическими аспектами обороны и атаки, используя видеоанализ. Все знают, как мы прессингуем, и я уверен, что мы все еще можем быть лучше, несмотря на то, что делаем это очень эффективно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что в чемпионате Франции «ПСЖ» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, уступая только «Лансу».