Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого полуфинального матча Кубка английской команды против «Челси» (3:2).

Микель Артета globallookpress.com

«Мы играли против действительно сильной команды на сложном стадионе. Я очень горжусь тем, чего добилась моя команда. То, как мы играем каждые три дня, впечатляет. Хочется начинать играть в полуфиналах регулярно. Вся работа, которую мы проделали в течение сезона, важна. Возвращение Хаверца? Это повышает уровень команды, и он нам нужен. У всех будет игровое время, учитывая количество матчей, которые у нас впереди, поэтому я рад, что все игроки у нас есть», — цитирует BBC Артету.

Ответная встреча состоится 3 февраля на поле «канониров». Также завершился другой полуфинал, где «Ман Сити» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.