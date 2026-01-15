Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого полуфинального матча Кубка английской команды против «Челси» (3:2).

Микель Артета
Микель Артета globallookpress.com

«Мы играли против действительно сильной команды на сложном стадионе.  Я очень горжусь тем, чего добилась моя команда.  То, как мы играем каждые три дня, впечатляет.  Хочется начинать играть в полуфиналах регулярно.  Вся работа, которую мы проделали в течение сезона, важна.  Возвращение Хаверца?  Это повышает уровень команды, и он нам нужен.  У всех будет игровое время, учитывая количество матчей, которые у нас впереди, поэтому я рад, что все игроки у нас есть», — цитирует BBC Артету.

Ответная встреча состоится 3 февраля на поле «канониров».  Также завершился другой полуфинал, где «Ман Сити» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.