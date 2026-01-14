Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о будущем защитника Никиту Чернова, который находится на правах аренды в «Крыльях Советов».

Никита Чернов globallookpress.com

«Он не входит в наши планы, не планируем его отзывать из аренды. У нас есть четыре центральных защитника, плюс в апреле после травмы вернётся Бабич. Это моё мнение, потому что Хуан Карлос с ним не работал», — цитирует Кахигао «Чемпионат».

29‑летний Чернов в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей за самарцев, в которых забил один мяч. Он выступает за команду из Самары на правах аренды до конца сезона.