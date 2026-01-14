Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Франка Артиги на аналогичный пост в казанском клубе.

Франк Артига
Франк Артига globallookpress.com

«Потенциально Артига может поднять "Рубин" выше седьмого место, но это в потенциале мог сделать и Рахимов.  С Франком я работал в "Химках.  У нас был контакт, он нормальный, коммуникабельный человек с хорошим окружением, вопросов не возникало.  Не было надменности и высокомерия.

В 'Рубине' с ним будет перестроение.  Отталкиваясь от 'Химок' — были на флангах Руденко и Бакаев, Заболотный, но важнейшим компонентом был Лукас Вера.  Будет ли в 'Рубине' такой же игрок, как Вера?  Поищет на трансферном рынке, пожелания у него точно будут.  Но они были и у Рахимова.  Сейчас появятся игроки под новый футбол.  Будет ли играть Даку в стиле Заболотного?  Сомневаюсь, Даку гораздо эффективнее в плане реализации и не хуже ведёт игру вверху.  Тут уже Артига будет перестраиваться.  Думаю, будет ослаблена линия защиты — четыре защитника вместо пятерых.  Раньше 'Рубин' отличался контратаками, а 'Химки' Артиги предпочитали владение мячом.  Если игра перестроится, игроки добавятся, могут и подтянуться повыше в таблице", — цитирует Билялетдинова "Чемпионат".

49-летний испанец подписал контракт с "Рубином" до лета 2027 года.