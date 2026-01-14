Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Франка Артиги на аналогичный пост в казанском клубе.

Франк Артига globallookpress.com

«Потенциально Артига может поднять "Рубин" выше седьмого место, но это в потенциале мог сделать и Рахимов. С Франком я работал в "Химках. У нас был контакт, он нормальный, коммуникабельный человек с хорошим окружением, вопросов не возникало. Не было надменности и высокомерия.

В 'Рубине' с ним будет перестроение. Отталкиваясь от 'Химок' — были на флангах Руденко и Бакаев, Заболотный, но важнейшим компонентом был Лукас Вера. Будет ли в 'Рубине' такой же игрок, как Вера? Поищет на трансферном рынке, пожелания у него точно будут. Но они были и у Рахимова. Сейчас появятся игроки под новый футбол. Будет ли играть Даку в стиле Заболотного? Сомневаюсь, Даку гораздо эффективнее в плане реализации и не хуже ведёт игру вверху. Тут уже Артига будет перестраиваться. Думаю, будет ослаблена линия защиты — четыре защитника вместо пятерых. Раньше 'Рубин' отличался контратаками, а 'Химки' Артиги предпочитали владение мячом. Если игра перестроится, игроки добавятся, могут и подтянуться повыше в таблице", — цитирует Билялетдинова "Чемпионат".

49-летний испанец подписал контракт с "Рубином" до лета 2027 года.