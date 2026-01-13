Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на уход Рашида Рахимова с поста наставника «Рубина».

Александр Мостовой globallookpress.com

«У Рашида Рахимова, как я знаю и вижу, всегда возникают какие-то спорные ситуации в коллективе. В одной команде у него это было и в других тоже. Значит, что-то в личных моментах не складывается. А "Рубин" как должен быть в топ-7 РПЛ по составу, он там и будет находиться», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что вместо Рахимова на пост главного тренера «Рубина» был назначен Франк Артига. Команда из Казани располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.